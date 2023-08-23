В Лондоне подали в суд на AstraZeneca из-за смерти пациентов после вакцинации от COVID-19

91 Просмотров

Родственники британцев, умерших после вакцинации от коронавируса, подали иск в лондонский суд в отношении фармацевтической компании AstraZeneca.

Как сообщило агентство Reuters, речь идет о первом подобном судебном разбирательстве в Англии.

В частности, британец Аниш Тейлор, чья супруга Алпа умерла в марте 2021 года после получения первой дозы вакцины AstraZeneca, подал в иск в Высокий суд Лондона на британско-шведскую компанию 4 августа. Его адвокат Питер Тодд из юридической фирмы Scott-Moncrieff & Associates заявил, что в ближайшие месяцы порядка 50 человек также начнут судиться с фармацевтическим гигантом.

Reuters подчеркнуло, что 21 августа иск против AstraZeneca подал пациент Джейми Скотт, у которого после вакцинации была выявлена тромбоцитопения. Юридическая фирма Hausfeld, представляющая Скотта, добавила, что еще примерно 40 клиентов также намерены обратиться в судебные органы. Согласно адвокату Саре Мур, истцы будут требовать денежной компенсации от компании.