Росавиация начала расследование падения самолета Пригожина

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Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) приступило к расследованию обстоятельств крушения самолета Embraer в Тверской области, принадлежавшего бизнесмену Евгению Пригожину. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства, пишет «МК».

Там подтвердили, что при авиакатастрофе погибли десять человек. В Росавиации также указали, что среди пассажиров значился создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Однако сведений о том, что он находился в момент крушения на борту, нет.

Причина и обстоятельства крушения устанавливаются.