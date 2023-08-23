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Макрон рассказал, когда снова позвонит Путину

Макрон рассказал, когда снова позвонит Путину

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен переговорить с президентом России Владимиром Путиным, когда сочтет это «полезным», одной из тем может стать построение архитектуры безопасности в Европе.

Об этом французский лидер заявил в интервью журналу Le Point.

«НАТО и Евросоюз являются частью более широкого переговорного процесса. В конечном итоге нам придется перестраивать геополитическую архитектуру Европы. Именно за это я выступал в разговоре с Владимиром Путиным», – сказал он. Отвечая на вопрос о том, «разорвана ли связь» с российским лидером, Макрон сказал: «Я вновь поговорю с ним, когда это будет полезным».

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