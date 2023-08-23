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Шавката Мирзиёева проводили в Физулинском международном аэропорту

Шавката Мирзиёева проводили в Физулинском международном аэропорту

23 августа завершился государственный визит президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Азербайджан.

В Физулинском международном аэропорту, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и его супругу Зироатхон Мирзиёеву провожали министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях (за исключением Шушинского района), входящих в Карабахскую экономическую зону, Эмин Гусейнов и другие официальные лица.

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