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Страны БРИКС пришли к согласию по вопросу о расширении

Страны БРИКС пришли к согласию по вопросу о расширении

Страны БРИКС пришли к согласию по вопросу расширения союза, сообщила глава МИД ЮАР Наледи Пандор в эфире радиостанции Ubuntu Radio.

«Мы договорились по вопросу расширения, у нас есть документ, который мы приняли, в котором излагаются… принципы, процессы для рассмотрения стран, которые желают стать членами БРИКС», — сказала она.

Сегодня БРИКС объединяет пять стран. В свою очередь, желание присоединиться к экономическому блоку уже выразили 23 государства — Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Беларусь, Боливия, Куба, Египет, Эфиопия, Гондурас, Индонезия, Иран, Казахстан, Кувейт, Марокко, Нигерия, Палестина, Саудовская Аравия, Сенегал, Таиланд, ОАЭ, Венесуэла и Вьетнам.

В 2022 году БРИКС объявил, что расширит число стран-членов, чтобы сделать организацию более инклюзивной. Присоединиться к союзу к тому времени хотели не менее 19 государств.

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