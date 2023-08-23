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Главное Общество

«Спутник Армения» прекращает вещание в Карабахе

«Спутник Армения» прекращает вещание в Карабахе

с 1-го сентября 2023 года в Ханкенди и в ближайших к нему районах будет прекращено вещание радиостанции «Спутник Армения», информационно-аналитические передачи которой уже много лет были доступны на частоте FM 106.0 радиостанции Сити-ФМ, вещающей в Карабахе.

Об этом пишет «Голос Армении».

Сообщается, что решение о прекращении вещания информационно-аналитической радиостанции «Спутник Армения» в Ханкенди было принято еще в начале июля этого года со стороны Федерального государственного унитарного предприятия «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (ФГУП «МИА «Россия сегодня»), после чего направлено официальное уведомление армянским коллегам.

В конце июля руководство радиостанции Сити-ФМ, вещающей программы «Спутник Армения» в Ханкенди, обратилось с письмом к депутату Госдумы РФ Константину Затулину с просьбой поднять вопрос о пересмотре решения «МИА «Россия сегодня» относительно прекращения вещания «Спутник Армения» на территории Карабаха. Однако письмо это осталось безответным, пишет издание.

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«Спутник Армения» прекращает вещание в Карабахе
Общество

«Спутник Армения» прекращает вещание в Карабахе

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