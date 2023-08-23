Эрдоган: Турция продолжает усилия по возобновлению «зернового соглашения»

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Турция продолжает усилия по возобновлению Черноморского «зернового соглашения».

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время видеообращения к заседанию «Крымской платформы».

Он отметил, что в этом вопросе необходимо воздержаться от любых шагов, которые могли бы навредить процессу: «Окончание войны, мир и стабильность в Черноморском бассейне принесут облегчение не только региону, но и всему миру. Я еще раз повторяю, что мы поддерживаем территориальную целостность Украины, включая Крым, и надеюсь, что в нашем регионе скоро наступит мир».