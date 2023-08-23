Госслужба Азербайджана о случаях захвата аккаунтов пользователей в приложениях

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В последнее время фиксируются случаи захвата аккаунтов пользователей в WhatsApp и других приложениях. Служба электронной безопасности продолжает расследование этих случаев вместе с соответствующими органами.

Об этом говорится в сообщении. распространенном министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана.

«Служба электронной безопасности призывает пользователей в обязательном порядке активировать функцию двухэтапной аутентификации для своих учетных записей в социальных сетях, электронной почте, приложениях для обмена мгновенными сообщениями, а также на других онлайн-платформах», – говорится в сообщении.