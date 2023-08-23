«Союз бывших» на Каспии

553 Просмотров

От тегеранских источников приходят любопытные новости. По информации Iran Press, новоназначенный посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов встретился с послом Ирана в Азербайджане Аббасом Мусави и обсудил ряд тем, включая двусторонние отношения, трехстороннее сотрудничество Тегеран-Баку-Москва, а также последнюю информацию о мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией, уделив особое внимание ситуации в Карабахе и расширению сотрудничества пяти прибрежных стран Каспийского моря в областях экономики и окружающей среды.

Как правило, послы проводят встречи с госструктурами той страны, где аккредитованы. Реже представляют свое государство на международных форумах, особенно если «отметиться» надо, но присылать делегации сочли излишним. Встречи послов двух государств в третьей стране — не то чтобы небывалая вещь в дипломатии, но факт сам по себе примечательный. Особенно с учетом некоторых деликатных обстоятельств. Понятно, что послов РФ и ИРИ интересуют и сотрудничество Тегеран-Баку-Москва, и мирные переговоры по Карабаху, и расширение сотрудничества на Каспии, но почему это обсуждается без представителей Азербайджана? А Тегеран еще и сливает информацию в СМИ? Более того, и Евдокимову, и Мусави о постконфликтном урегулировании логично узнавать у азербайджанских дипломатов, а не друг у друга. Тем более что Иран никоим образом в процессе урегулирования не участвует. Более того, еще совсем недавно сотрудничество Азербайджана, РФ и ИРИ было на пике интереса экспертного сообщества, но затем в Тегеране свернули к конфронтации. Сначала — «наступательные» учения у пограничного Араза, затем — нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, и все это под аккомпанемент антиазербайджанских заявлений иранской муллократии.

Сегодня, убедившись, что «прогнуть» Азербайджан не удалось, закидывают удочку на предмет примирения, однако внятных результатов пока что нет. А по территории Ирана в Армению идут поставки оружия из Индии и Франции. В такой ситуации говорить о «сотрудничестве Тегеран-Баку-Москва» или слишком оптимистично, или… это официальная версия, которая прикрывает куда более деликатные аспекты переговоров.

Для Москвы и Тегерана Каспий превращается в важный канал и для обхода санкций, и для поставок оружия. Именно по Каспийскому морю в Россию поступают иранские дроны и комплектующие для них. Москва активно использует акваторию Каспия для ударов по Украине. Но при этом ее позиции в прикаспийских странах стремительно размываются. Азербайджан воздерживается от громких жестов, но открыто оказывает гуманитарную помощь Украине (что приводит к громким истерикам в Москве). Казахстан объявляет о планах строительства застав на границе с РФ и блокирует российские державные сайты. Туркменистан присматривается к турецкому оружию и европейскому рынку газа, точнее, к выходу на этот рынок без России. В такой ситуации активное противодействие российско-иранским играм на Каспии как бы еще не началось, но и полностью исключать такой вариант тоже не получится.

Потому при нынешних реалиях вполне логично формирование на Каспии этакого «союза бывших» в лице России и Ирана. Где в столицах некоторые еще живут реалиями Туркманчайского договора, а «на местах»… А «на местах» послы, судя по всему, обсуждают координацию действий, и вряд ли «в духе сотрудничества прикаспийских государств».

Но, похоже, не учли, что сегодня к Каспийскому морю выходят пять стран, а не две. И что такого рода «игры в Туркманчайский договор» и разделы сфер влияния даже теоретически не будут иметь успех. Стиль «ретро» в политике может у кого-то вызывать слезы умиления, но требуемой эффективности он не обеспечивает.

А.Шакур