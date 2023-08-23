Тельман Гасымов: Они думают, что будет война

703 Просмотров

В настоящее время наблюдается открытое противостояние лидеров сепаратистского режима Карабаха. В Армении назревает военный переворот. Об этом в интервью Minval.az заявил военный эксперт, арменовед Тельман Гасымов, комментируя настроения в армянском обществе после неутешительных для них итогов экстренного заседания Совбеза ООН.

– Давайте поговорим о ваших проектах, о настроениях в армянском обществе. Вы прекрасно владеете армянским языком, и потому легко анализируете информацию, распространяемую не новостными ресурсами, а армянским сегментом социальных сетей.

– Наряду с тем, что я являюсь военным экспертом, я еще и председатель Общественного объединения «Научные исследования», давно возглавляю эту организацию, и занимаюсь тем, что снимаю документальные фильмы. Уже подготовил четыре фильма при содействии Государственного Агентства по поддержке НПО. Даже стал победителем конкурса. Все свои силы направил на изучение истории Иревана, исторических земель Западного Азербайджана, то есть все это представил в документальных фильмах, ценность которых заключается в том, что армяне сами говорят о том, сколько мечетей и азербайджанских кварталов было в Иреване.

Кроме того, в фильме на русском языке рассказал о депортации и этнических чистках в Западном Азербайджане. Здесь армяне рассказывают об азербайджанских селах, приводят азербайджанские названия сел и повествуют о том, как путем применения силы они добились выселения азербайджанцев оттуда.

Четвертый фильм посвящен азербайджанской интеллигенции Иревана, памятникам истории и культуры. В настоящее время ведутся интенсивные съемки этого фильма.

– В ваш адрес постоянно поступают угрозы от армян.

– Да, это правда. Буквально вчера они заблокировали мою публикацию в ТiкТок, и теперь я пытаюсь восстановить ее. Я постоянно получаю угрозы и оскорбления от них, что говорит о том, что их очень раздражает моя активность и работа.

– Съемки документальных фильмов – это очень нужный проект. Как вы считаете, у нас достаточно фильмов о Карабахе? Что делается для того, чтобы эти фильмы были представлены международному сообществу?

– Последний мой фильм я подготовлю на трех языках: английском, русском и азербайджанском. Но последующие фильмы будут о Карабахе, о том, когда армяне переселились туда, у меня достаточно материалов на этот счет. А что касается в целом фильмов о Карабахе, то их достаточно много, работу в этом направлении можно назвать удовлетворительной. Но вот что касается их распространения и пропаганды, то здесь необходимо активное вовлечение Государственного Комитета по работе с диаспорой. Со своей стороны я делаю все возможное, чтобы донести свою правду до международного сообщества.

– Вы очень правильно подметили, что комитет должен содействовать распространению и пропаганде этих фильмов за пределами Азербайджана. А обращались ли они к вам с этой целью?

– Никто из комитета мне не звонил, ко мне не обращался с предложением о поддержке, хотя они прекрасно меня знают, и знают, чем я занимаюсь. Очень равнодушное и халатное отношение к этому вопросу с их стороны. Я считаю, что деятельность комитета по работе с диаспорой в указанном направлении можно приравнять к нулю, пусть хоть обижаются на меня. Если бы они серьезно работали, то их работа была бы на виду.

– Вы постоянно отлеживаете армянский сегмент социальных сетей. Что там происходит в армянском обществе на данный момент, какие настроения?

– Социальные ресурсы указывают на упадническое настроение как в Ереване, так и в Карабахе. Они все еще думают, что будет война, такая риторика широко распространена и в Карабахе, и Армении. Эксперты же убеждены в том, что Азербайджан пойдет на очередные военные операции. Определенная группа армянского общества призывает положить конец этому конфликту, потому что, если будет война, то погибнут дети. А в радикальных группах в основном состоят карабахские армяне, которые очень надеялись на итоги экстренного заседания СБ ООН, и думали, что будет принята резолюция против Азербайджана. Когда же поняли, что ошиблись, то пали духом. Сейчас среди лидеров сепаратистского режима наблюдается острое, открытое противостояние. Вероятно даже, что будет военный переворот. В сепаратистском правительстве – хаос.

Рамелла Ибрагимхалилова