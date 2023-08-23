Как повел бы себя Запад, если бы «Киев за три дня» стал реальностью?

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На Крещатике в честь Дня независимости Украины развернута выставка трофейной российской бронетехники — ее уже иронично именуют «парадом». И хотя победу в войне Украина еще не одержала, отсылка к так и не состоявшемуся «российскому параду на Крещатике» получилась слишком уж явной. И слишком обидной для России. Тем более что и «парад на Крещатике», и «Киев за три дня», и «вторая армия мира» уже надолго превратились в язвительные мемы.

Но все же — как повел бы себя Запад, если бы «Киев за три дня» стал реальностью? Безусловно, подводить окончательные итоги украинской войны еще слишком рано, да и сама война еще не закончилась. Но уже не получится не замечать тех «тектонических сдвигов», причиной которых она стала. А это не только военно-политическая катастрофа России и перекройка всей евразийской логистики. Украинская война еще и выявила кризис элит Запада. Где слишком Где многие политики оказались попросту не готовы к тем задачам и тем вызовам, с которыми их столкнула украинская война. Да, украинская война оказалась первым конфликтом на территории бывшего СССР, где реакция западных элит продвинулась чуть дальше «плохой мир лучше хорошей войны, давайте сядем, поговорим и найдем решение, главное — не стреляйте, а там неважно, где и чьи солдаты пока стоят». Но слишком вялое и запоздалое реагирование, затягивание и долгие бюрократические споры по поводу поставок оружия, жалобы, что пустеют собственные арсеналы, наконец, постоянные попытки «вбросить идеи», что Украине для всеобщего блага надо бы подарить часть своих территорий России — все это такая же реальность современной картины мира, как и «Хаймарсы» в арсенале ВСУ.

И, возможно, причины такого положения дел надо бы искать в событиях 30-летней давности, во временах «эйфории Горби», «друга Бориса» и т.д.

Падение Берлинской стены, исчезновение Организации Варшавского договора, наконец, распад СССР западные политики совершенно справедливо восприняли как собственную победу в «холодной войне». И на волне эйфории от этой победы в политические структуры Запада пришли, если угодно, «персоны новой формации». Они были уверены, что геополитическое противостояние с Москвой уже позади, что наступил, по выражению Фукуямы, «конец истории», а значит, самое время «резать» военные расходы, перенаправлять деньги на социальные программы, бороться за права человека и против глобального потепления. А пока по мере сил продвигать «разоруженческие» договора с Москвой и создавать все условия для освоения новых открывшихся рынков. Опрееленную часть действительно составляли наивные «розовые пони». Но немало было и тех, кто умело эксплуатировал наивность других и всеми силами стремился «удержать» отношения с Кремлем. И ради этой цели западные политики послушно закрывали глаза на все то, что вытворял Кремль на бывших национальных окраинах СССР. Горбачеву никто даже не подумал припомнить карательные акции в Алма-Ате, Баку, Тбилиси, снова в Баку, в Вильнюсе и Риге.

Ельцину не задавали вопросов, что делали российские регулярные части в Карабахе, откуда взялись «неизвестные» самолеты, бомбившие Сухуми, и какими методами велась чеченская война. Затем, уже в 2008 году, несмотря на все восторги по поводу «революции роз», Кремлю уже в лице Путина и Медведева по сути дела простили пятидневную агрессию против Грузии. В 2014 году послушно забыли про Будапештский меморандум. Главное, чтобы тихо, без войны и за столом переговоров. Где можно выдвигать инициативы, предлагать разного рода «формулы» — и обеспечивать себе спокойную жизнь за счет других стран, Именно эти как бы наивные «розовые пони» под аккомпанемент заклинаний «плохой мир лучше хорошей войны» советовали Азербайджану «признать реалии», смириться со своим поражением и подарить часть территорий Армении.

Вряд ли это была исключительно наивность. Бизнес с Россией, особенно на грани коррупции, как в случае со Шредером, был слишком выгодным, и ради него было очень удобно «не замечать» Ходжалы, Малыбейли, бомбардировку Сухуми и обстрел Гянджи… Но не заметить Бучу и Ирпень уже не получилось.

Но эти же политики вроде Макрона вновь советуют поделиться территориями ради мира — уже Украине. И искренне удивляются, когда им не повинуются: как это так? Эти «географические новости» с постсоветского пространства смеют нам возражать? И за этим уязвленным «евровысокомерием» — осознание того факта, что сначала 44-дневная Отечественная, а теперь и украинская война показали, что политтехнологии «розовых пони» просто не работают. И что теперь придется «резать» уже социальные программы и повышать военные расходы, потому что, по выражению генсека НАТО Столтенберга, «в Европу вернулась война». И самое страшное, новые задачи рано или поздно потребуют «смены элит». Где на смену «розовым пони» будут приходить уже классические «ястребы» времен «холодной войны», умеющие использовать и санкции, и военное давление, и политическую изоляцию.

Вопрос только в том, сколько времени потребует процесс зачистки политики от «розовых пони», И какой кровью за их красивые сказки придется заплатить.

Нурани, обозреватель