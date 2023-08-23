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Лесной пожар у пролива Дарданеллы тушат около 2,7 тыс. человек

Лесной пожар у пролива Дарданеллы тушат около 2,7 тыс. человек

Порядка 2,7 тыс. человек задействованы в тушении крупного природного пожара в провинции Чанаккале на западе Турции у пролива Дарданеллы, который охватил площадь в 1,5 тыс. га. Об этом сообщил глава МВД республики Али Ерликая.

«Работы по тушению природного пожара в Чанаккале продолжаются без перерыва, в них задействованы силы департамента ЧС, муниципалитетов и специальные подразделения. В работах по тушению пожара участвуют 2 659 человек, 8 самолетов, 26 вертолетов, почти 640 единиц наземной техники. В регионе проведена эвакуация в превентивных целях 1 251 человека из 337 домовых хозяйств в девяти деревнях. Также эвакуированы 72 человека из дома престарелых в деревне Сарыджаэли», – написал министр в соцсети X (ранее Twitter).

Он также сообщил о временном перекрытии судоходства в проливе Дарданеллы в целях обеспечения тушения природного пожара силами пожарной авиации. Ранее о закрытии пролива сообщали местные власти.

Пожар в Чанаккале возник во второй половине дня во вторник и под воздействием сильного ветра охватил значительную территорию, приблизившись к населенным пунктам. Причина пожара пока не установлена, власти не исключают, что он произошел из-за человеческого фактора.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в провинции Чанаккале будет превышать 30 градусов и сопровождаться ветром, скорость которого может составлять от 30 до 60 км/час. Это может способствовать распространению огня и затруднить тушение пожара.

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