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Главы МИД Турции и Ирака договорились создать комитет для решения водной проблемы

Главы МИД Турции и Ирака договорились создать комитет для решения водной проблемы

Глава МИД Ирака Фуад Хусейн и его турецкий коллега Хакан Фидан договорились создать совместный комитет для решения проблемы водных ресурсов.

Об этом сообщил иракский министр на совместной с главой МИД Турции пресс-конференции по итогам прошедших в Багдаде переговоров, передает ТАСС.

«Мы затронули другие вопросы, связанные с водными ресурсами. Обе страны подвержены изменению климата, и вопрос о получении справедливой доли воды был важным предметом обсуждения. Министр иностранных дел Турции предложил создать совместный комитет по этому вопросу», – сказал Хусейн. Он подчеркнул, что «водная проблема угрожает иракской экономике и сельскому хозяйству, поэтому необходимо предпринимать совместные действия через этот комитет».

На Тигр и Евфрат, которые берут свое начало на юго-востоке Турции, приходятся около 98% всех ключевых водных ресурсов Ирака. Строительство плотин в верховьях и притоках этих рек уменьшило сток воды и привело к перенаправлению соляного потока из Персидского залива вверх по течению в реку Шатт-эль-Араб. В связи с этим решение проблемы водных ресурсов в регионе требует конструктивного диалога между Ираком, Турцией, Ираном и Сирией.

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