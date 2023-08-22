Путин не поедет к Эрдогану |
Генпрокуратура возбудила уголовное дело против боевика Матевосяна: что известно |
Армения открыла огонь по позициям азербайджанской армии |
Сепаратисты могут приехать на встречу в Барду |
Сепаратисты применили радиопомехи против средств гражданской авиации Азербайджана |
Десятки армян с российскими паспортами покинули Карабах (видео) |
Путин испугался лететь в Турцию |
Прикрасы, гримасы и reality Центральной Азии   |
Россия создает еще одну армию |
Главное Общество

Община Западного Азербайджана осудила заявления главы МИД Чехии

Община Западного Азербайджана осудила заявления главы МИД Чехии

Осуждаем озвученные 22 августа далекие от реальности и предвзятые заявления министра иностранных дел Чехии Яна Липавского о якобы существовании «блокады» Лачинской дороги.

Об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

«Призываем Чехию не обманываться лживой политикой Армении, уважать суверенитет и территориальную целостность Азербайджана и не вмешиваться в его внутренние дела. Мы также призываем Чехию оказать давление на Армению, чтобы азербайджанцы, изгнанные из этой страны, могли вернуться в свои дома», – отмечается в заявлении Общины.

Теги:
Из этой рубрики
Община Западного Азербайджана осудила заявления главы МИД Чехии
Общество

Община Западного Азербайджана осудила заявления главы МИД Чехии

2023/08/22, 23:09
Первая леди Узбекистана ознакомилась с Центром Гейдара Алиева (фото)
Общество

Первая леди Узбекистана ознакомилась с Центром Гейдара Алиева (фото)

2023/08/22, 21:43
Во дворце «Гюлистан» проходит прием в честь президента Узбекистана и его супруги
Общество

Во дворце «Гюлистан» проходит прием в честь президента Узбекистана и его супруги

2023/08/22, 21:17
Ильхам Алиев рассказал о подарке Узбекистана Азербайджану
Общество

Ильхам Алиев рассказал о подарке Узбекистана Азербайджану

2023/08/22, 21:08
Мехрибан Алиева встретилась с первой леди Узбекистана (фото)
Общество

Мехрибан Алиева встретилась с первой леди Узбекистана (фото)

2023/08/22, 19:31
Посольство Азербайджана в Украине обратилось к соотечественникам из Одессы
Общество

Посольство Азербайджана в Украине обратилось к соотечественникам из Одессы

2023/08/22, 18:40
Сегодня 23 семьи переселились в родной город Физули
Общество

Сегодня 23 семьи переселились в родной город Физули

2023/08/22, 18:04
В Агджебеди предотвращены факты нарушения трудовых прав
Общество

В Агджебеди предотвращены факты нарушения трудовых прав

2023/08/22, 17:30
В Агсуинском районе горит лес
Общество

В Агсуинском районе горит лес

2023/08/22, 17:15