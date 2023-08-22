Община Западного Азербайджана осудила заявления главы МИД Чехии

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Осуждаем озвученные 22 августа далекие от реальности и предвзятые заявления министра иностранных дел Чехии Яна Липавского о якобы существовании «блокады» Лачинской дороги.

Об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

«Призываем Чехию не обманываться лживой политикой Армении, уважать суверенитет и территориальную целостность Азербайджана и не вмешиваться в его внутренние дела. Мы также призываем Чехию оказать давление на Армению, чтобы азербайджанцы, изгнанные из этой страны, могли вернуться в свои дома», – отмечается в заявлении Общины.