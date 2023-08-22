В Турции готовятся к наихудшему сценарию из-за лесного пожара

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Министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы сообщил, что крупный лесной пожар, вспыхнувший в провинции Чанаккале на северо-западе Турции, пока не удается взять под контроль, и власти ведут подготовку к наихудшему сценарию, сообщает телеканал TRT Haber.

Глава министерства отметил, что из-за сильного ветра пожар распространяется по касательной к центру Чанаккале. По его словам, на защиту населенных пунктов направлены все силы.

«Подготовка ведется по наихудшему сценарию», — приводит телеканал слова Юмаклы.

Он добавил, что в состояние боевой готовности приведены государственная больница и университет. Министр отметил, что шесть деревень эвакуированы, еще три деревни готовы к эвакуации.