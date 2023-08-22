США поставят Тайваню танки Abrams в 2024 году

64 Просмотров

США поставят Тайваню первую партию из 38 танков Abrams в следующем году.

Об этом сообщает тайваньская газета «Цзыю шибао».

В публикации отмечается, что по графику еще 42 танка планируется поставить в 2025 году. В 2026 году будет передана последняя партия из 28 танков Abrams.

Издание подчеркивает, что сухопутные войска острова уже сформировали группу офицеров, которые будут направлены в США для обучения боевому применению машин и их обслуживанию. После возвращения на Тайвань они станут военными инструкторами в вооруженных силах.

До этого стало известно, что власти США в рамках пакета военной помощи Тайваню объемом $345 млн передадут ему четыре разведывательных беспилотника MQ-9A.

Точные сроки поставок пока неизвестны, так как американские специалисты сейчас демонтируют с дронов наиболее передовое оборудование. Также в пакет помощи войдут программы обучения и боеприпасы.

Министерство обороны Тайваня не стало комментировать данную информацию.