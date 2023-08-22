Мирзиёев: В Узбекистане гордятся авторитетом Азербайджана на международной арене

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Мы всегда, как близкие соседи, близкие страны, гордимся, радуемся успехам Азербайджана.

Об этом сказал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в заявлении для прессы после переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает Азертадж.

Президент Узбекистана подчеркнул, что в Узбекистане гордятся авторитетом Азербайджана на международной арене, в целом, его достижениями за последние годы во всех направлениях. «Так что, мы, как близкие соседи, очень радуемся и желаем успехов», – отметил Шавкат Мирзиёев.