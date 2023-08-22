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Салливан: США не считают, что война в Украине зашла в тупик

Салливан: США не считают, что война в Украине зашла в тупик

Война в Украине не является патовой. Украинские защитники продолжают методично освобождать территории страны от врага.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает Sky News.

Он напомнил, что бойцы Вооруженных сил Украины добиваются успехов на юге страны на фоне постоянных российских атак.

«Мы всегда четко понимали, что поле боя очень динамично. С обеих сторон происходят атаки и оборона в различных точках вдоль очень протяженной линии фронта. Мы видим, как она (Украина – ред.) продолжает методично и систематически отвоевывать территории», – подчеркнул Салливан.

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