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Ильхам Алиев рассказал о подарке Узбекистана Азербайджану

Ильхам Алиев рассказал о подарке Узбекистана Азербайджану

Братские отношения между нашими народами насчитывают многовековую историю, и на протяжении всего периода дружбы и братства мы всегда были рядом друг с другом и поддерживали друг друга.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы после переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передает Азертадж.

Сообщив, что завтра главы государств будут участвовать в открытии школы, подаренной Азербайджану по личной инициативе Шавката Мирзиёева, Ильхам Алиев сказал:

«Это первый дар иностранного государства в деле восстановления Карабаха, и мы очень высоко ценим этот жест братства, солидарности и поддержки. Не говоря уже о том, что эта школа на самом деле является, я бы сказал, таким дворцом образования. Я в мае, посещая Физули, ознакомился со строительством и воочию увидел масштаб того братского подарка, который Узбекистан нам предоставил».

Подчеркнув, что школа носит имя великого сына узбекского народа Мирзы Улугбека, глава Азербайджанского государства выразил уверенность, что это будет не только очаг образования, но и также еще один центр нашей дружбы и братства. Он также добавил, что четыре дня назад первые жители города Физули, бывшие беженцы, вернулись в родные края, и уже в ближайшее время, меньше чем через месяц, дети начнут учиться в школе, которая подарена нашими братьями из Узбекистана.

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