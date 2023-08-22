В Саудовской Аравии вводят китайский язык во всех школах

138 Просмотров

Министерство образования Саудовской Аравии поручило всем частным и государственным школам ввести программу изучения китайского языка, пишет газета Saudi Gazette.

В публикации говорится, что решение об этом было принято во время визита наследного принца и премьер-министра королевства Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда в КНР.

Согласно директиве Министерства образования, под уроки китайского языка в школах отводится четвертое занятие каждого воскресенья и понедельника. Газета отмечает, что по всему королевству департаменты образования готовятся реализовать программу изучения китайского языка для учащихся второго класса средних школ в рамках профильных занятий.