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Equinor может выйти из крупнейшего нефтяного проекта Азербайджана

Equinor может выйти из крупнейшего нефтяного проекта Азербайджана

Equinor ASA изучает возможность продажи активов в Азербайджане, в том числе доли в крупнейшем нефтяном проекте страны — месторождении Азери-Чираг-Гюнешли.

По данным Bloomberg, норвежская компания привлекла Jefferies Financial Group Inc., чтобы оценить интерес покупателей к активам, в том числе к 7,27% доле в Азери-Чираг-Гюнешли. Помимо этого, компания имеет долю 8,71% в проекте трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан.

Стоимость активов номинированных к продаже может составить примерно $1 млрд. Ожидается, что заявки на активы Equinor в регионе будут поданы в ближайшие недели, однако нет гарантий, что в итоге они приведут к сделкам.

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