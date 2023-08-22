В турецкой Чанаккале произошел крупный лесной пожар

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Крупный лесной пожар произошел на северо-западе Турции в провинции Чанаккале.

Как сообщает телеканал TRT, власти эвакуировали жителей одного из сел, расположенного в непосредственной близости от зоны возгорания.

Причины пожара пока неизвестны. Однако есть риск быстрого распространения огня под воздействием сильного ветра. В тушении участвуют пожарные вертолеты и самолеты, а также большое количество наемных пожарных расчетов.

Власти временно перекрыли шоссе между городами Чан и Чанаккале. В регион также направлены медики и дополнительные подразделения жандармерии. Эвакуированы жители села Каядере. Кроме того, жителей деревни Терзиоглу также предупредили о возможной необходимости временно покинуть дома.

Данных о пострадавших или погибших в результате возгорания пока нет. Из-за пожара пострадали несколько животных. Местные жители пытаются с помощью властей вывезти крупный и мелкий рогатый скот в безопасные районы.