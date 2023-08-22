Путин не поедет к Эрдогану |
Генпрокуратура возбудила уголовное дело против боевика Матевосяна: что известно |
Армения открыла огонь по позициям азербайджанской армии |
Сепаратисты могут приехать на встречу в Барду |
Сепаратисты применили радиопомехи против средств гражданской авиации Азербайджана |
Десятки армян с российскими паспортами покинули Карабах (видео) |
Путин испугался лететь в Турцию |
Прикрасы, гримасы и reality Центральной Азии   |
Россия создает еще одну армию |
Главное Мир

Суд ООН начнет 18 сентября слушания по иску Украины к РФ о нарушении конвенции о геноциде

Суд ООН начнет 18 сентября слушания по иску Украины к РФ о нарушении конвенции о геноциде

Международный суд ООН в Гааге проведет 18-27 сентября слушания в рамках иска Украины к России о нарушении конвенции о геноциде. Слушания будут посвящены предварительным возражениям, выдвинутым Российской Федерацией, информировали в пресс-службе суда.

Как свидетельствуют опубликованные на сайте инстанции документы, в ходе заседаний слово будет предоставлено представителям России, Украины, а также более 30 западных стран, допущенных в качестве третьих сторон к разбирательству по иску Украины против России по Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 9 декабря 1948 года.

Ранее МИД РФ выразил разочарование решением суда ООН, принятым вопреки противоречия такой практики правилам инстанции и общим принципам правосудия.

Украина подала 26 февраля 2022 года в Международный суд ООН иск к РФ относительно интерпретации, применения и выполнения Конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. В иске Киев отвергает то, что в Донбассе имел место геноцид, который послужил одной из причин признания Россией Донецкой и Луганской народных республик и проведения специальной военной операции. В связи с этим украинская сторона требует от суда признать, что РФ не имеет законных оснований для действий на Украине и против нее.

Теги:
Из этой рубрики
Салван Момика хочет еще 12 раз сжечь Коран в Швеции
Мир

Салван Момика хочет еще 12 раз сжечь Коран в Швеции

2023/08/22, 20:21
Температура во Франции к 2050 году достигнет 50°C
Мир

Температура во Франции к 2050 году достигнет 50°C

2023/08/22, 20:11
Украина ищет новые пути поставок зерна на мировые рынки
Мир

Украина ищет новые пути поставок зерна на мировые рынки

2023/08/22, 19:28
В турецкой Чанаккале произошел крупный лесной пожар
Мир

В турецкой Чанаккале произошел крупный лесной пожар

2023/08/22, 18:31
Алжир запретил пролет ВВС Франции в случае вторжения в Нигер
Мир

Алжир запретил пролет ВВС Франции в случае вторжения в Нигер

2023/08/22, 17:55
Суд ООН начнет 18 сентября слушания по иску Украины к РФ о нарушении конвенции о геноциде
Мир

Суд ООН начнет 18 сентября слушания по иску Украины к РФ о нарушении конвенции о геноциде

2023/08/22, 17:45
США предложат условия перемирия РФ и Украины в случае победы республиканцев
Мир

США предложат условия перемирия РФ и Украины в случае победы республиканцев

2023/08/22, 17:35
В Стамбуле могут обрушиться 600 тысяч домов из-за землетрясения
Мир

В Стамбуле могут обрушиться 600 тысяч домов из-за землетрясения

2023/08/22, 16:54
Глава МИД Бельгии приветствует «смелость Пашиняна, признавшего территориальную целостность Азербайджана»
Мир

Глава МИД Бельгии приветствует «смелость Пашиняна, признавшего территориальную целостность Азербайджана»

2023/08/22, 16:16