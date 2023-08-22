Суд ООН начнет 18 сентября слушания по иску Украины к РФ о нарушении конвенции о геноциде

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Международный суд ООН в Гааге проведет 18-27 сентября слушания в рамках иска Украины к России о нарушении конвенции о геноциде. Слушания будут посвящены предварительным возражениям, выдвинутым Российской Федерацией, информировали в пресс-службе суда.

Как свидетельствуют опубликованные на сайте инстанции документы, в ходе заседаний слово будет предоставлено представителям России, Украины, а также более 30 западных стран, допущенных в качестве третьих сторон к разбирательству по иску Украины против России по Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 9 декабря 1948 года.

Ранее МИД РФ выразил разочарование решением суда ООН, принятым вопреки противоречия такой практики правилам инстанции и общим принципам правосудия.

Украина подала 26 февраля 2022 года в Международный суд ООН иск к РФ относительно интерпретации, применения и выполнения Конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. В иске Киев отвергает то, что в Донбассе имел место геноцид, который послужил одной из причин признания Россией Донецкой и Луганской народных республик и проведения специальной военной операции. В связи с этим украинская сторона требует от суда признать, что РФ не имеет законных оснований для действий на Украине и против нее.