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Строительство на «Площади фонтанов» приостановлено  

Строительство на «Площади фонтанов» приостановлено  

В социальных сетях появились фотографии строительных работ на «Площади фонтанов».  Бакинцы осудили разрешение на подобное строительство на центральной улице Баку и отметили, что оно придаст городу неприятный облик.

После этих комментариев Госкомитет по градостроительству и архитектуре распространил сообщение о проведенном мониторинге на улице Нигяр Рафибейли («Площадь фонтанов») Сабаильского района. Было установлено, что строительные работы, оказывается, велись без согласования. В связи с этим строительство объекта заморожено.

Сообщается, что комитет в порядке градостроительного надзора проинформировал Исполнительную власть города Баку и Исполнительную власть Сабаильского района о принятии необходимых мер. В настоящее время территория объекта взята под контроль Главного управления указанного комитета.  Любопытно, что нет информации о том, с чьей стороны велось строительство, тогда как в ходе мониторинга этот момент не сложно было установить.

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