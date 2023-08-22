Индия и Китай сократили покупку нефти у России и Саудовской Аравии

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Импорт нефти в Индию из России в июле впервые за девять месяцев снизился. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные отраслевых источников и статистика танкерных перевозок.

Также сократился импорт нефти из Саудовской Аравии — до минимального уровня за два с половиной года. Это произошло на фоне снижения добычи в рамках соглашения ОПЕК+.

Индия и Китай стали меньше закупать нефть из России и Саудовской Аравии. Причины — рост цен, а также сокращение добычи и экспорта этими странами.

В июле общий импорт нефти Индией упал на 5,2% относительно июня — до 4,4 миллиона баррелей в сутки. Некоторые НПЗ временно остановлены на техобслуживание.

Поставки из России снизились на 5,7% — до 1,85 миллиона баррелей в сутки. Из Саудовской Аравии – на 26%, до 470 тысяч баррелей в сутки.

При этом Россия остается главным поставщиком нефти в Индию. За ней следуют Ирак и Саудовская Аравия.

В целом за апрель-июль доля ОПЕК в импорте Индии была минимальной за последние 22 года. Но в июле она выросла благодаря росту поставок из Ирака, ОАЭ и Нигерии.