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Дело Илькина Сулейманова возвращено в суд первой инстанции

Дело Илькина Сулейманова возвращено в суд первой инстанции

Уголовное дело Илькина Сулейманова, обвиняемого в убийстве 10-летней Нармин Гулиевой в Товузском районе, возвращено в Гянджинский суд по тяжким преступлениям. Такое решение принял Гянджинский апелляционный суд.

Согласно решению, уголовное дело Илькина Сулейманова возвращено в Гянджинский суд по тяжким преступлениям. Это связано с жалобой, поданной на приговор суда потерпевшей стороной – отцом Нармин Шарифом Гулиевым. Истек процессуальный срок апелляционной жалобы Шарифа Гулиева, требовавшего приговорить Илькина Сулейманова к пожизненному тюремному заключению. Поэтому возможность подачи жалобы будет рассмотрена в суде первой инстанции.

Объявлено, что процесс отложен до принятия окончательного решения.

Отметим, что решением Гянджинского суда по тяжким преступлениям Илькин Сулейманов приговорен к 18 годам лишения свободы. Он просил отменить этот приговор и оправдать его.

Нармин Гулиева 21 ноября 2019 года пропала без вести, ее обгоревшее тело было найдено 6 января 2020 года. 10 января 2020 года по подозрению в убийстве был задержан и привлечен к следствию житель села Дондар Гушчу Илькин Сулейманов, 1973 года рождения. Ему были предъявлены обвинения по статьям 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью), 120.2.9 (умышленное убийство лица, находящегося в заведомо беспомощном состоянии для обвиняемого), 144.3 (похищение человека) и по другим статьям УК.

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