Азербайджан — Узбекистан: новые связи на историческом фундаменте

207 Просмотров

Стартовал государственный визит в Азербайджан президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. География более чем показательная: глава Узбекистана посещает не только Баку, но также города Шуша и Физули. Именно Физули завершается строительство школы имени Улугбека – это подарок правительства Узбекистана Азербайджана.

Начистоту говоря, разговор об об узбекско-азербайджанских связи можно начинать с глубокой древности. Или со средневековья, когда великий узбекский поэт Алишер Навои писал свою «Хамсэ», вдохновившись «Хамсэ» Низами Гянджеви. Или когда Эмир Тимур привёз в Самарканд мастеров и в Тебриза, и сегодня «ковров тебризских пёстрая канва цветёт на старых плитах Самарканда». Можно вспомнить, какую помощь в восстановлении Ташкента после разрушительных землетрясение 1966 году оказали азербайджанские строители.

После распада СССР Азербайджан и Узбекистан выстраивают отношения уже на новом фундаменте, и огромную историческую роль здесь сыграли Общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев и первый президент независимого Узбекистана Ислам Каримов. Именно в девяностые были открыты посольства Узбекистана в Азербайджане и Азербайджана — в Узбекистане, создан договорно-правовой фундамент отношений.

Но есть еще одна страница истории. В Узбекистане слишком хорошо знают, что такое дашнакский террор. И что такое спровоцированные Москвой конфликты на национальных окраинах. В феврале 2018 года именно дашнакские отряды потопили в крови Кокандскую автономию, устроив в городе чудовищную резню — тогда, по самым скромным подсчетам, были убиты не менее 10 тысяч человек. Всего же число жертв устроенного дашнаками геноцида превышает 35 тысяч человек. А в 1989 году события в Ферганской долине не оставили сомнений, как Москва раздувает столкновения между народами. Так или иначе, в Ташкенте нет посольства Армении, а в Ереване — посольства Узбекистана. А Узбекистан оказался в числе тех стран, кто безоговорочно поддержал Азербайджан во время и после 44-дневной войны. И вот теперь дарит нашей стране школу на освобождённых от армянской оккупации землях.

А сегодня связи Азербайджана и Узбекистана переживают новый этап. И огромную пищу для размышлений здесь дает хронология визитов глав государств. Осенью 2022 года президент Азербайджана Ильхам Алиев трижды побывал в Узбекистане: 21-22 июня — государственный визит, 15-16 сентября Ильхам Алиев был почетным гостем Самаркандского саммита стран-членов Шанхайской организации сотрудничества, а 10-11 ноября Ильхам Алиев принимал участие в проходившем в Узбекистане IX саммите Организации тюркских государств. В марте 2023 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев уже побывал в нашей стране. И вот теперь – новый визит.

И можно понять причины такого взлета дипломатии высшего уровня. Украинская война, санкции против России заставляют государства Центральной Азии пересматривать и свою логистику, и внешнеэкономическую географию. И на этом фоне азербайджанские логистические проекты приобретают особую важность именно для стран, расположенных к востоку от Каспия. Наша страна для Узбекистана играет роль «окна в Европу». Пока основная нагрузка падает на дорогу Баку-Тбилиси-Карс. Но не за горами и открытие Зангезурского коридора. Конечно, реализация этой стратегии требует решения множества рабочих вопросов. Но при наличии общего интереса и политической воли они, без сомнения, будут решены. Что и демонстрирует сегодня развитие событий на узбекском треке. Где дальновидность Ильхама Алиева и совершенная в Азербайджане под его руководством «инфраструктурная революция» оказались событием исторического масштаба не только для нашей страны, но и для Узбекистана.

Нурани, обозреватель