В пик туристического сезона: Азербайджан облюбовали индийцы и пакистанцы

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Июль и август – это месяцы, на которые приходится пик туристического сезона, и вчерашняя прогулка по центру столицы Азербайджана лишний раз подтвердила это. Толпы индийцев и пакистанцев сновали по магазинам, расположенным в районе станции метро 28 Мая, выпрашивая у продавцов скидки. Отметим, что с сентября 2022 года жители Пакистана и Индии буквально облюбовали Азербайджан, и стали активно ездить в страну в качестве туристов и не только. И теперь уже не арабские туристы лидируют по количеству в списках прибывающих в Азербайджан, хотя еще в 2016 году в руководители государственных структур Азербайджана были уверены, что «отныне арабов тут будет много и всегда, хотят того бакинцы или нет».

Согласно отчету Всемирной туристической организации (UNWTO), гости из Индии являются одной из наиболее быстрорастущих категорий международных туристов. В 2019 году количество поездок индийцев за рубеж составило 26,3 млн, что на 3,1% больше, чем в 2018 году. Индийские туристы обычно тратят довольно много денег во время путешествия, что делает их желанными туристами в мире по объему затрат. Пакистанские туристы менее выгодны для развитых стран, поскольку, как правило, их уровень дохода ниже среднего. Это значит, что они тратят меньше денег на путешествия и товары.

Но давайте обратимся к цифрам, чтобы иметь представление о том, что сейчас происходит в туристической сфере Азербайджана. Согласно статистике за июль, размещенной на сайте Государственного агентства по туризму, русские составляют лидирующую часть туристического потока (72 432 чел.), граждане братской Турции занимают второе место (31 269 чел.), арабы «соскочили» на третью позицию (21 908 чел.), четвертое место занимает иранцы (14 473 чел.), пятую строку представляет Индия (7 839 чел.). Далее идут показатели по Казахстану (6 293 чел.), Пакистану (5945 чел.), ОАЭ (5 205 чел.), Израилю (4 394 чел.), Оману (4 173 чел.), Кувейту (3 878 чел.), Узбекистану (3 466 чел.), Китаю (3210 чел.). Украина замыкает последнюю строку в списке (2 989 чел.).

Хоть и наблюдается значительный рост в туристическом секторе, тем не менее эти цифры не сравнятся с рекордными показателями 2019 года, когда в июле-августе количество туристов, прибывших в Азербайджан, достигло 365 тысяч 153 человека.

В период, предшествующий пандемии, упрощение правил въезда-выезда в страну, начало внедрения системы электронных виз, повышение уровня обслуживания, увеличение количества туристических объектов, осуществление различных рекламных кампаний по пропаганде турпотенциала и другие подобные мероприятия повысили туристическую привлекательность нашей страны. Но границы Азербайджана пересекла и пандемия коронавируса, парализовавшая туристический сектор: значительно сократилось количество прибывающих из-за рубежа, кроме того, сказалось закрытие сухопутных границ, которые все еще не открыты.

Отметим, что в 2022 году расходы иностранных туристов, посетивших Азербайджан, составили 1 млрд 340,1 млн манатов или $788 млн (+2,7 раза от показателя 2021 года). Однако это значительно меньше рекордного показателя допандемийного 2019 года, когда иностранные туристы потратили в Азербайджане около 3 млрд манатов (свыше $1,7 млрд).

После недавней отмены пандемии хоть и наблюдается положительная динамика, но тем не менее мы все еще не достигли отметки, зафиксированной в 2019 году. Хотя август еще не закончен, впереди сентябрьский «бархатный сезон», время «золотой осени» октября-ноября, и мягкая азербайджанская зима с горнолыжными курортами Шахдага. Кроме того, Азербайджан сегодня привлекателен как страна, в которой военный конфликт остался в прошлом, в связи с чем расширяется туристическая карта. А значит, туристов будет еще больше.

Яна Мадатова