В России сажают за правду: Главреду «Нового фокуса» запросили шесть лет тюрьмы

350 Просмотров

Прокуратура во время прений в Абаканском городском суде в Хакасии запросила шесть лет колонии общего режима главному редактору издания «Новый фокус» Михаилу Афанасьеву, которого обвинили в распространении «фейков» про российскую армию, сообщил правозащитный проект «Сетевые свободы» во вторник, 22 августа. Кроме того, обвинение попросило запретить Афанасьеву три года размещать материалы в СМИ и интернете.

Афанасьев находится под арестом с апреля 2022 года. Поводом для возбуждения дела по пункту «а» части 2 статьи 207.3 УК стала статья «Нового фокуса» о том, что 11 бойцов ОМОНа Росгвардии по Хакасии отказались воевать.

По версии следствия, Афанасьев опубликовал «недостоверные сведения» о количестве пропавших без вести и раненых сотрудников хакасского управления Росгвардии, ненадлежащем уровне материального обеспечения сотрудников и исполнении обязанностей руководящим составом после начала войны в Украине.

Афанасьев не признает вину и настаивает, что его статья основана на проверенных источниках с места событий. Как писала «Новая газета» со ссылкой на материалы дела, опубликованная «Новым фокусом» информация подтвердилась в ходе допросов в рамках дела Афанасьева. «Мемориал» признал журналиста политическим заключенным. У Афанасьева пять несовершеннолетних детей.