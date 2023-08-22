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Зеленский провел «открытый и честный» разговор с Вучичем

Зеленский провел "открытый и честный" разговор с Вучичем

Президенты Украины и Сербии Владимир Зеленский и Александр Вучич во вторник, 22 августа, провели переговоры во время визита украинского лидера в Афины, сообщает DW.

«Открытый, честный, продуктивный разговор с президентом Сербии Вучичем. Хороший разговор. Об уважении к Уставу ООН и нерушимости границ. О будущем наших народов в общем европейском доме. О развитии отношений, которое является нашим общим интересом», – прокомментировал переговоры Зеленский.

Вучич назвал разговор с Зеленским «открытым и честным». «Я сказал, что когда речь идет о вопросе территориальной целостности, Сербия, в отличие от других, искренна и поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Это был искренний, дружеский разговор, и я надеюсь, что нам удастся и дальше развивать сотрудничество со страной, которая никогда не делала ничего плохого Сербии. Я также верю, что не будет никаких изменений в позиции Украины, когда речь идет о территориальной целостности Сербии, и это была большая работа, которую мы проделали», – сказал Вучич.

Сербия – единственная страна Европы, отказавшаяся вводить санкции против России из-за вторжения в Украину. В апреле 2023 года из утечки секретных документов Пентагона стало известно, что Белград согласился поставить оружие Украине или уже отправила его, писало агентство Reuters. Вучич отрицал эту информацию.

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