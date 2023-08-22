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Азербайджанский военный ранен при обстреле со стороны Армении

Азербайджанский военный ранен при обстреле со стороны Армении

Вследствие провокации армянской стороны военнослужащий азербайджанской армии Назаров Исмет Рамиз оглы получил легкое ранение в результате рикошета от огня, открытого с противоположной стороны, сообщает Министерство обороны.

Раненому военнослужащему была немедленно оказана первая медицинская помощь, он был эвакуирован в военное медицинское учреждение. Его жизни ничего не угрожает.

Подразделения азербайджанской армии принимают решительные ответные меры.

«Заявляем, что вся ответственность за последствия совершенных противоположной стороной провокаций лежит на военно-политическом руководстве Армении», – отмечается в сообщении.

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