Азербайджанский военный ранен при обстреле со стороны Армении

88 Просмотров

Вследствие провокации армянской стороны военнослужащий азербайджанской армии Назаров Исмет Рамиз оглы получил легкое ранение в результате рикошета от огня, открытого с противоположной стороны, сообщает Министерство обороны.

Раненому военнослужащему была немедленно оказана первая медицинская помощь, он был эвакуирован в военное медицинское учреждение. Его жизни ничего не угрожает.

Подразделения азербайджанской армии принимают решительные ответные меры.

«Заявляем, что вся ответственность за последствия совершенных противоположной стороной провокаций лежит на военно-политическом руководстве Армении», – отмечается в сообщении.