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Лавров прибыл саммит БРИКС вместо Путина (видео)

Лавров прибыл саммит БРИКС вместо Путина (видео)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в ЮАР на саммит БРИКС, сообщает ВВС.

На саммит приглашали российского президента Владимира Путина. Его поездка долго оставалась под вопросом из-за ордера на арест, выданного Международным уголовным судом.

19 июля стало известно, что вместо Путина поедет Лавров. 30 июля сам Путин сформулировал свое решение остаться в России так: «Я не думаю, что мое пребывание на саммите БРИКС важнее, чем мое пребывание в России сейчас».

В аэропорту Йоханнесбурга главу МИД РФ встретили странными танцами.

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