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Госдеп одобрил возможную продажу Польше вертолетов AH-64E Apache

Госдеп одобрил возможную продажу Польше вертолетов AH-64E Apache

Госдепартамент США разрешил возможную продажу Польше вертолетов AH-64E Apache и других систем на $12 млрд.

Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, передает ТАСС.

Как говорится в его заявлении, американское внешнеполитическое ведомство «одобрило потенциальную продажу правительству Польши вертолетов AH-64E Apache и связанного с этим оборудования примерно на $12 млрд». Как следует из документа, власти Польши ранее запросили разрешение на приобретение у США 96 таких вертолетов, а также различных запчастей, систем ночного видения, наблюдения и связи, более 1,8 тыс. ракет AGM-114R2 Hellfire, а также иных вооружений.

«Данная предполагаемая продажа будет соответствовать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности, поскольку поможет укрепить оборону союзника по НАТО, который представляет важность для политической и экономической стабильности в Европе», – подчеркивается в документе. В агентстве полагают, что поставки могли бы «укрепить потенциал Польши по реагированию на текущие и будущие угрозы».

США полагают, что передача вооружений не привела бы к «изменению основного военного баланса в регионе». Предполагается, что основными подрядчиками стали бы компании Lockheed Martin и Boeing. Пентагон заверил, что продажа вооружений не повредила бы боеготовности США.

Американская администрация уже уведомила Конгресс об этом решении. У законодательного органа есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование.

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