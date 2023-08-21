В ВОЗ заявили, что версия о естественном происхождении COVID-19 становится самой вероятной

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COVID-19 имеет, вероятнее всего, естественное, а не лабораторное происхождение. Об этом сообщил главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Джереми Фаррар в интервью газете Financial Times.

«Все более вероятным становится естественное происхождение [COVID-19]», – заявил он, отметив, что по-прежнему рассматривает другие гипотезы происхождения коронавируса, включая утечку биоматериала из Уханьского института вирусологии и передачу инфекции через мясо животных с городских рынков. «Нельзя игнорировать географию, нельзя игнорировать [исследовательский] центр», – добавил он.

Фаррар также призвал организовать «новую миссию ВОЗ в Китай для поиска [причин] происхождения коронавируса, если будет готовность [со стороны Пекина] делиться всей информацией» и возможность объяснить причины начала пандемии.