Организатор акций с сожжением Корана подвергся нападению в пригороде Стокгольма

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Организатор проходивших ранее в Швеции акций с сожжением Корана мигрант Салван Момика подвергся нападению в пригороде Стокгольма к юго-западу от столицы королевства, сообщает газета Aftonbladet.

По данным газеты, к мигранту подошел неизвестный мужчина в боксерских перчатках и по-арабски сказал: «Давай поиграем! Ты и я. Ну что, мы же играем?».

Отмечается, что Момика неоднократно убеждал мужчину не приближаться, однако нападавший нанес ему несколько ударов.

Данные о состоянии Момики не приводятся, в результате инцидента никто не был задержан.