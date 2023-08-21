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Абдоллахиян: Страны ОИС могут ввести эмбарго на товары из Швеции и Дании

Абдоллахиян: Страны ОИС могут ввести эмбарго на товары из Швеции и Дании

Страны члены Организации исламского сотрудничества (ОИС) рассмотрят возможность введения эмбарго на покупку товаров из Швеции и Дании на фоне повторяющихся акций с осквернением Корана. Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

«От имени Исламской Республики Иран я хотел бы предупредить правительства и полицию Швеции и Дании, что исламский мир и исламская умма не потерпят продолжающихся [акций с] осквернением священного Корана», – цитирует его иранское агентство Fars.

«На встрече министров иностранных дел стран ОИС была озвучена идея введения эмбарго на шведские и датские товары со стороны исламского мира, этот вопрос будет рассмотрен главами МИД», – добавил он.

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