Минтруда реализует меры по поддержке занятости семей, переселенных в Физули

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Начата реализация мер по поддержке занятости жителей, переселенных в город Физули в рамках программы «Великое возвращение». Представители Государственного агентства занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения провели встречи с 23 переселившимися в город Физули семьями.

Как сообщили в отделе министерства по связям с общественностью, были оценены возможности трудоустройства членов этих семей, им была предоставлена информация об активных программах занятости (программа самозанятости, курсы профессиональной подготовки, мероприятия по трудоустройству и т.д.). В соответствии с результатами оценки реализуются меры по поддержке занятости граждан в рамках этих программ.

В целом же с целью изучения возможностей трудоустройства членов 144 семей, которые на первом этапе должны быть переселены в город Физули, с каждой из них налажены контакты. Проведены беседы по выявлению возможностей трудоустройства членов этих семей, им была предоставлена подробная информация об активных программах занятости.