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«Вероятно, исключим и Южный Кавказ». Глава МИД Австрии высказался о диалоге с Россией

«Вероятно, исключим и Южный Кавказ». Глава МИД Австрии высказался о диалоге с Россией

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что страны Европы не могут «отменить» Российскую Федерацию и резко прекратить диалог с ней с ней, когда речь идет о создании архитектуры европейской безопасности после завершения конфликта на Украине, передает ТАСС.

«Если мы это сделаем, то мы, вероятно, исключим (из этой системы) и Центральную Азию, и Южный Кавказ», — сказал он.

Также министр указал, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе по-прежнему является единственной площадкой, помимо ООН, на которой продолжается обмен мнениями между западными странами и Россией. По его словам, эта площадка «понадобится нам в будущем».

Дипломат также отметил, что РФ останется крупнейшим соседом Европы в географическом плане, останется лидером по числу ядерных боеголовок.

«Мы не можем обсуждать климатические изменения или какие-либо другие вопросы, не подключив к дискуссиям Россию», — добавил Шалленберг.

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