Сепаратисты применили радиопомехи против средств гражданской авиации Азербайджана |
Десятки армян с российскими паспортами покинули Карабах (видео) |
Путин испугался лететь в Турцию |
Прикрасы, гримасы и reality Центральной Азии   |
Россия создает еще одну армию |
Украина впервые уничтожила стратегический ядерный бомбардировщик России (фото) |
Армения открыла огонь в направлении Гядабека и Лачина |
Украина атаковала Москву беспилотниками |
В ФСБ предложили Путину отправить в отставку Герасимова и Шойгу |
Главное Общество

Агентство Азербайджана по разминированию об итогах работы за неделю

Агентство Азербайджана по разминированию об итогах работы за неделю

Агентство Азербайджана по разминированию обнародовало информацию об операциях по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов освобожденных территорий.

Согласно информации, в ходе операций по разминированию, проведенных с 14 по 20 августа 2023 года в Тертере, Агдаме, Лачине, Физули, Шуше, Губадлы, Ходжавенде, Джебраиле и Зангилане, были обнаружены и обезврежены 234 противопехотные, 103 противотанковые мины и 53 неразорвавшихся боеприпаса.

От мин и неразорвавшихся боеприпасов была очищена территория площадью 453,90 гектара.

Отметим, что несмотря на использование современной техники при разминировании, массовое загрязнение минами территорий, непредоставление до сих пор Арменией точных минных карт создают большие трудности при определении местонахождения мин и разминировании.

Напомним, что из 180 инцидентов с минами в послевоенный период 128 были зарегистрированы в районах, расположенных за пределами бывшей линии соприкосновения. Из 303 человек, пострадавших в минных инцидентах до 18 августа текущего года, 217 погибли или получили ранения в результате взрывов мин именно в этих районах.

И это очередное доказательство нацеленности Армении именно на мирное население. Минные инциденты также были зафиксированы в разрушенных поселениях, на кладбищах, вблизи водных источников, путепроводов, в лесных массивах и на сельских дорогах. Отказ армянской стороны предоставить точные карты мин препятствует ликвидации последствий гуманитарной катастрофы.

Теги:
Из этой рубрики
AZAL рекомендует заранее приобретать авиабилеты из Баку в Нахчыван и обратно
Общество

AZAL рекомендует заранее приобретать авиабилеты из Баку в Нахчыван и обратно

2023/08/21, 17:19
Агентство Азербайджана по разминированию об итогах работы за неделю
Общество

Агентство Азербайджана по разминированию об итогах работы за неделю

2023/08/21, 16:10
Абшеронские пляжи атаковали медузы
Общество

Абшеронские пляжи атаковали медузы

2023/08/21, 14:01
Депутат о бегстве сепаратистов из Ханкенди: Процесс должен завершиться к концу года
Общество

Депутат о бегстве сепаратистов из Ханкенди: Процесс должен завершиться к концу года

2023/08/21, 13:51
Завтра в Баку будет +36°
Общество

Завтра в Баку будет +36°

2023/08/21, 13:00
В Сумгайыте подросток из-за 6 манатов зарезал свою мать (фото)
Общество

В Сумгайыте подросток из-за 6 манатов зарезал свою мать (фото)

2023/08/21, 12:31
Десятки армян с российскими паспортами покинули Карабах (видео)
Общество

Десятки армян с российскими паспортами покинули Карабах (видео)

2023/08/21, 12:04
В Шабране женщина и ее дочь госпитализированы с ножевыми ранениями
Общество

В Шабране женщина и ее дочь госпитализированы с ножевыми ранениями

2023/08/21, 11:39
Еще более шестидесяти жителей возвращаются в Физули
Общество

Еще более шестидесяти жителей возвращаются в Физули

2023/08/21, 09:33