Bloomberg о том, как Путин опозорил Си Цзиньпина

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Неудача России на Луне ставит крест на ее космическом партнерстве с Китаем. Это также позор для председателя КНР Си Цзиньпина – партнера президента РФ Владимира Путина по созданию базы на Луне, которая должна бросить вызов США и их союзникам по космосу, пишет Bloomberg.

Теперь, когда миссия завершилась неудачей, китайские СМИ сообщают об аварии все реже и реже, а официальное информационное агентство Синьхуа в воскресенье опубликовало лишь краткую заметку из пяти предложений. По словам руководителя Инициативы RAND по космическим предприятиям и старшего научного сотрудника RAND Брюса Макклинтока, российская космическая программа находится в состоянии стагнации из-за коррупции, неэффективного управления и санкций. «Это был их долгожданный, практически последний шанс восстановить доверие к освоению космического пространства», – сказал он.

В отличие от России, Китай преуспел в своей попытке опередить других в освоении Луны. В 2019 году он стал первым, кто посадил космический аппарат обратной стороне Луны. По словам Павла Лузина, старшего научного сотрудника Джеймстаунского фонда, в Китае уже осознают, что Россия не представляет ценности как космический партнер. Если раньше русские планировали синхронизировать свои лунные миссии с китайскими, то теперь такой возможности нет. Неудача России открывает дорогу крупнейшему азиатскому конкуренту Китая – Индии.

Однако Китай не собирается отказываться от всех форм сотрудничества в космосе с Россией. Москва может быть полезна в разработке космических систем раннего предупреждения о ракетном нападении.