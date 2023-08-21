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Абшеронские пляжи атаковали медузы

Абшеронские пляжи атаковали медузы

На днях в социальной сети Facebook распространилась информация о «нашествии ядовитых медуз в акватории абшеронских пляжей». По словам купальщиков, при погружении в воду они ощутили неожиданный зуд – сначала в одной точке, а потом этот зуд распространился по всему телу. Охваченные паникой купальщики выскочили из воды и обнаружили на теле мелкую сыпь.

Утверждают, что сыпь похожа на крапивницу и сопровождается тошнотой и даже повышением температуры. Купальщики уверены, что во всем виноваты крохотные ядовитые медузы, невесть откуда взявшиеся в наших водах.

По словам гидрозоолога Энвера Гасанова, к которому обратился за комментарием сотрудник Minval.az, в азербайджанской акватории Каспийского моря водится всего два вида медуз, так как наше море практически замкнутое со всех сторон, и является внутренним.

Гидролог рассказал, что в каспийских водах обитает агрессивный гребневик Mnemiopsi, но опасен он не для купальщиков, а для экосистемы Каспия, так как питается эта медуза планктоном, мальками рыб, икрой, таким образом уничтожая большую часть кормовой базы большинства обитателей моря и их потомства. Он уже уничтожил до 75% зоопланктона, поставив на грань полного исчезновения многие виды осетровых и популяцию каспийских тюленей.

Абшеронские пляжи атаковали медузы

А так как гребневик mnemiopsi – гермафродит, то и размножаться ему не мешает никто и ничто. Зато с успехом охотится на mnemiopsi другой гребневик – beroe. Кстати, как отмечает Э. Гасанов, гребневики, по сути, даже медузами не считаются, а классифицируются как отдельный вид.

Абшеронские пляжи атаковали медузы

Но и появление другого вида медуз в акватории абшеронских пляжей хоть и маловероятно, но тем не менее не исключено, так как в связи с глобальной переменой климата медузы мигрируют и вполне вероятно, что представители какого-то тропического вида смогли попасть из Средиземного моря в Каспий через Волго-Донской канал.

«Хотя сотрудники института с мая по сентябрь делают заборы морской воды с целью наблюдения за медузами и полипами, пока что никаких новых видов медуз в Каспии не было обнаружено. И вполне вероятно, что если таковые и имеются, то в весьма небольших количествах, и в малой части акватории. По любому, наблюдения продолжатся, сезон медуз заканчивается в конце сентября, и если будет обнаружен новый вид медуз, общественность об этом сразу же узнает»,- сказал Э. Гасанов.

Яна Мадатова

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Абшеронские пляжи атаковали медузы
Общество

Абшеронские пляжи атаковали медузы

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