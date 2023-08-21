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Депутат о бегстве сепаратистов из Ханкенди: Процесс должен завершиться к концу года

Депутат о бегстве сепаратистов из Ханкенди: Процесс должен завершиться к концу года

Один из возможных сценариев, предусмотренных для возрождения армянского сепаратизма в Азербайджане, заключался в том, чтобы предоставить в массовом порядке российское гражданство армянам, проживающим в Карабахе, и показать, что они находятся под покровительством России и, таким образом, получить новые возможности для сепаратистской деятельности.

Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Хикмет Бабаоглу.

По его словам, еще во время 44-дневной войны армянские террористы, находившиеся в панике, призывали присоединить Карабах к России, а сегодня в результате правильной и глубокой стратегической дипломатии Азербайджана армяне с российскими паспортами уже покидают Карабах.

«Это также месседж другим армянам, которые не хотят жить по законам Азербайджана. Это говорит о том, что в Азербайджане невозможно создать «русский мир» или «армянский мир». Поэтому армяне должны сделать выводы из происходящего. После владельцев российских паспортов нашу страну должны немедленно покинуть 10 тысяч террористов, находящихся в Карабахе. Те, кого привезли в Карабах из Армении и других стран во время 30-летней оккупации, тоже должны немедленно покинуть нашу территорию. Решение о том, кто будет иметь право остаться и жить в Карабахе, будет принято в соответствии с законами Азербайджана. Предварительные условия заключаются в том, что в первую очередь такой шанс может быть у армян, не нарушающих законы Азербайджана. Однако время идет, и этот процесс должен завершиться к концу года», – приводит его слова АПА.

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