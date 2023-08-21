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В Сумгайыте подросток из-за 6 манатов зарезал свою мать (фото)

В Сумгайыте подросток из-за 6 манатов зарезал свою мать (фото)

Убийство и покушение на умышленное убийство совершены в сумгайытском поселке Джорат. Жертвой преступления стала Гюнай Зульфугарова (1986 г.р.). Ее тело с многочисленными ножевыми ранениями было найдено в ночь на 21 августа в собственном доме. Об этом Minval.az cообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры республики.

Между тем «Минвал» выяснил в правоохранительных органах Сумгайыта обстоятельства преступления. Так, по предварительным данным, убийство совершил старший, 16-летний сын Зульфугаровой. А мотив преступления заключается в конфликте, возникшем из-за того, что подросток без ведома матери  взял у нее 6 манатов, которые потратил на свои нужды. По этой причине между матерью и сыном произошла ссора, в результате чего несовершеннолетний схватил нож и нанес матери 11 ножевых ранений. Кроме того, подозреваемый напал на младшего, 11-летнего брата и нанес ему ножевые ранения. К счастью, мальчик жив, он госпитализирован.

В Сумгайыте подросток из-за 6 манатов зарезал свою мать (фото)

После содеянного подросток скрылся, спрятавшись в доме своего друга. Но к утру сотрудники 1-о отделения полиции Сумгайыта задержали его и привлекли к ответственности. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям 120.1 (умышленное убийство) и  29,120.2.7 (покушение на убийство двух человек) Уголовного кодекса АР.

Следствие по факту продолжается.

Рамелла Ибрагимхалилова

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