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Десятки армян с российскими паспортами покинули Карабах (видео)

Десятки армян с российскими паспортами покинули Карабах (видео)

ППП «Лачин» работает. И разбивает армянские мифы о «блокаде». Здесь в очередной раз был обеспечен транзит в Армению этнических армян — жителей той части Карабахского региона Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы. Всего из Ханкенди в Герус проследовали 60 человек. Отъезжающим проверили документы, а затем обеспечили свободный выезд.

Отметим и другое. Большинство из тех, кто выехал в этой группе через ППП «Лачин» в Герус, приняли российское гражданство. Но точно так же известно и другое. По большей части это те самые персоны, которые пытаются заново разжечь в Ханкенди сепаратизм и обеспечить рестарт «миацума». Но теперь и они, и те, кто дергает их за ниточки, убедились, что игра проиграна, реанимации проекта «миацум» не будет, и дальше остается или принимать гражданство Азербайджана, или… «чемодан —автобус — Герус».

А вот здесь надо напомнить, что Азербайджан после 44-дневной Отечественной войны на самом высоком уровне неоднократно заявлял, что считает армян Карабаха своими гражданами, но они должны уважать законы Азербайджана и не играть в силовую перекройку границ по науськиванию извне. А для любителей истерик «мы не согласимся жить под властью Азербайджана!» дорога открыта. Они могут покинуть территорию нашей страны и жить где пожелают.

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