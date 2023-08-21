Что сдетонирует от взрыва в Дагестане?

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В Махачкале, столице Дагестана, протестуют и перекрывают улицы. Как бы никакой политики — жители города до предела возмущены регулярными отключениями электричества и воды. Но протесты в городе бушуют по горячим следам трагедии — взрыв в автосервисе и на заправке в Махачкале унес жизни, по последним данным, 35 человек. По словам очевидцев, вначале «грохнуло» в автосервисе, а уже оттуда огонь перекинулся на расположенную рядом автозаправку, где от огня сдетонировали запасы топлива. Волна огня накрыла зевак, которые глазели на пожар в СТО, смела проезжавшие рядом автомобили — в одном из них сгорела целая семья…В Дагестане объявляли траур. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнование президенту РФ Владимиру Путину и главе Дагестана Сергею Меликову. Свои соболезнования главе Дагестана выразил премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Ещё недавно на первом месте по востребованности в прессе и в соцсетях оказалась бы версия «непризнанного теракта». На сей раз, по мнению большинства экспертов, причины взрыва сугубо технические. Но это ещё не означает, что от взрыва на заправке не «сдетонируют» политические последствия.

Формально нет доказательств, что перебои с электро- и водоснабжением, в условиях которых уже несколько недель живёт Махачкала, стали одной из причин взрыва и пожара на АЗС. Ну на фоне этой трагедии коммунальные и инфраструктурные кризис, в котором барахтается Дагестан, получает уже другое прочтение и другую социально-политического цену.

Более того, эксперты озвучивают и такой неприятный вопрос. И автосервис, где присутствуют и бензин, и масло, и электросварка, точно так же как и соседствующие с ним автозаправка – объекты во всех смыслах взрывоопасные. Более того, в блогосферу просочилась и совсем уж шокирующая информация – взорвалась селитра, которая хранилась в том самом расположенном рядом с заправкой автосервисе. А селитра, напоминают знающие люди, имеет сильнейший взрывной потенциал – достаточно вспомнить недавний взрыв в порту Бейрута, где тоже сдетонировал груз селитры. Ну даже если селитра в автосервисе – это просто слухи, каким образом и заправка, и автосервис в нарушение всех норм и правил безопасности находились слишком близко и друг другу, и к жилым домам? Кто выдавал разрешения?

А в Махачкале есть своя специфика. Дагестан уже несколько лет живёт в режиме фактически «ручного управления из Москвы. На должность руководителя этого субъекта федерации последовательно назначаются выходцы из российских силовых структур. Необходимость такой политики Москва объяснила просто: Дагестан был объявлен самым коррумпированным регионам России, все местные беды – бедность, социальная неустроенность, безработица – были объявлены следствием все той же коррупции, а московские «варяги» как раз и должны были покончить с этой самой местной коррупцией, клановым распределением влияния, поднять экономику и социальную сферу…Заменить дагестанцев на «варягов» удалось без проблем. Сценарий Алматы 1986 г., где люди вышли на улице протестовать против назначения Геннадия Колбина на пост первого секретаря ЦК Компартии Казахстана, не повторился. Но, как показывают теперь и коммунальный кризис, и взрыв на автозаправке с 35 погибшими, «варяги» местных проблем не решили. Дагестан остается таким же бедным, таким же неустроенным. И таким же во всех смыслах «взрывоопасным».

А тем временем свою версию высказывают украинские издания — они со ссылкой на источники в Дагестане сообщают, что по окраине Махачкалы, возможно, ударила неисправная ракета, запущенная из Каспийского моря. Россия регулярно ведёт обстрел украинских городов «Калибрами» из акватории Каспия. Жители Каспийска, где расположена главная база Каспийской флотилии, слышали в момент взрыва странный шум.

А оппозиционные дагестанские тг-каналы уже выносят свой вердикт: «…Вспомните «Курск» , «Норд -Ост», «Беслан», «Чернобыль» и многое многое другое – это государство(или бывшее) всегда ТОТАЛЬНО ВРЕТ!!! Дезинформирует и фальсифицирует!!! Поэтому – ни слову вашему мы не верим!!! Те каналы , которые на месте – все они под колпаком и пропустить через них правдоподобную дезу – не проблема!» Вспомнили недавнюю гибель каспийских тюленей в Дагестане – тогда одной из причин тоже называли падение в воду российской ракеты и слив ракетного топлива. И вот в этом уж точно виноваты не местные коррупционеры.

Так что вопрос, по кому в политическом измерении ударит взрыв на окраине Махачкалы, стоит того, чтобы его озвучить.

Нурани, обозреватель