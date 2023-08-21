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Украина атаковала Москву беспилотниками

Украина атаковала Москву беспилотниками

В Минобороны России сообщили, что утром 21 августа около семи утра по московскому времени «пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку» с помощью БПЛА.

По данным военного ведомства, беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и упал а территории населенного пункта Покровское.

Телеграм-канал Baza сообщает, что во всех московских аэропортах объявлен режим «Ковер» — несколько рейсов задержаны как на вылет, так и на прилет.

Минобороны РФ  позже заявило о сбитии ещё одного беспилотника под Москвой.

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