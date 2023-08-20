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Главное Экономика

Немецкая экономика вновь вошла в число отстающих

Немецкая экономика вновь вошла в число отстающих

После десятилетий экономического процветания Германия вновь оказалась среди отстающих. Об этом пишет The Economist.

В статье отмечается, что немецкие власти долгое время не инвестировали деньги в развитие новых технологий, пользуясь на своих производствах дешёвым российским газом.

Так, по данным журнала, доля таких вложений от ВВП в стране в два раза меньше, чем в США и Франции.

По мнению обозревателей, сегодня экономика ФРГ сокращается, а канцлер страны Олаф Шольц «до сих пор не проявлял особого интереса к глубокой реформе государства».

«В последний раз Германия была в таком беспорядке в конце 1990-х», — говорится в публикации.

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