Пожар на вокзале в Сумгайыте потушен (обновлено, видео)

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23:35 Сгорели один компрессор кондиционера, установленный на крыше административного здания Сумгайытского железнодорожного вокзала, облицовка стен на площади 15 кв.м и 10 п.м электрического кабеля.

Об этом говорится в сообщении Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Во время пожара 10 человек были эвакуированы пожарными в безопасное место. Здание защищено от пожара. Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.

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22:30 На железнодорожном вокзале в Сумгайыте произошел пожар.

На месте происшествия задействованы три пожарные машины. В настоящее время ведутся работы по тушению пожара.