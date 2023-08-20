Пожар на вокзале в Сумгайыте потушен (обновлено, видео) |
Еще 13 семей получили в Лачине ключи от нового жилья (обновлено, фото) |
Венгрия закупит у Турции 275 млн кубометров газа |
Дания предоставит Украине 19 F-16 |
Алиев провел переговоры с Цвиянович и Додиком: подробности (фото, видео) |
Алиев провел переговоры с Орбаном: что известно (фото, видео) |
Азербайджанские войска пресекли незаконные инженерные работы армян |
Нидерланды и Дания обязуются передать F-16 Украине (обновлено, фото) |
Количество жертв оползня в Грузии увеличилось до 28 |
Главное Общество

Пожар на вокзале в Сумгайыте потушен (обновлено, видео)

Пожар на вокзале в Сумгайыте потушен (обновлено, видео)

23:35 Сгорели один компрессор кондиционера, установленный на крыше административного здания Сумгайытского железнодорожного вокзала, облицовка стен на площади 15 кв.м и 10 п.м электрического кабеля.

Об этом говорится в сообщении Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Во время пожара 10 человек были эвакуированы пожарными в безопасное место. Здание защищено от пожара. Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.

***

22:30 На железнодорожном вокзале в Сумгайыте произошел пожар.

На месте происшествия задействованы три пожарные машины. В настоящее время ведутся работы по тушению пожара.

Теги:
Из этой рубрики
Пожар на вокзале в Сумгайыте потушен (обновлено, видео)
Общество

Пожар на вокзале в Сумгайыте потушен (обновлено, видео)

2023/08/20, 23:35
Дома азербайджанцев попали в Чернигове под российский обстрел (фото)
Общество

Дома азербайджанцев попали в Чернигове под российский обстрел (фото)

2023/08/20, 22:13
Ильхам и Мехрибан Алиевы посетили в Будапеште соревнования по легкой атлетике
Общество

Ильхам и Мехрибан Алиевы посетили в Будапеште соревнования по легкой атлетике

2023/08/20, 22:06
Еще 13 семей получили в Лачине ключи от нового жилья (обновлено, фото)
Общество

Еще 13 семей получили в Лачине ключи от нового жилья (обновлено, фото)

2023/08/20, 21:59
3 человека пострадали в автоаварии в Огузе
Общество

3 человека пострадали в автоаварии в Огузе

2023/08/20, 21:08
В поселке Бина мужчина пострадал в результате автонаезда
Общество

В поселке Бина мужчина пострадал в результате автонаезда

2023/08/20, 17:56
22-летний парень попал в реанимацию в результате поножовщины в Баку
Общество

22-летний парень попал в реанимацию в результате поножовщины в Баку

2023/08/20, 15:49
В Баку будет 32-37° тепла, ожидается переменная облачность
Общество

В Баку будет 32-37° тепла, ожидается переменная облачность

2023/08/20, 14:44
При пожарах сотрудники МЧС спасли 7 человек
Общество

При пожарах сотрудники МЧС спасли 7 человек

2023/08/20, 13:43