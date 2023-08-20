Зеленский: Готовы обменять Белгород на наше членство в НАТО (видео)

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Украинский президент Владимир Зеленский ответил на «предложения» обменять территории на вступление в НАТО. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен.

Недавно руководитель аппарата генерального секретаря Североатлантического альянса Стиан Енссен заявил, что Украина может вступить в НАТО в обмен на территории, захваченные Российской Федерацией.

Однако украинский президент не согласился с мнением Енссена, он в свою очередь предложил другой вариант.

«Готовы обменять Белгород на наше членство в НАТО», – коротко сказал он.

