Теракт в Пакистане унес жизни 11 человек |
Баскетболистки «Нефтчи» выиграли Женскую Мировую серию |
Еще 13 семей отправились в Лачин (фото) |
Очередной налет беспилотника на Москву |
СМИ: Китай помогает вооружать Россию |
Салливан: США готовы утвердить передачу Киеву F-16 из третьих стран |
Украина нанесла 9 авиаударов по российским войскам |
В Болгарии не исключают столкновения России с НАТО в Черном море |
Шольц: В Украине нет и не будет немецких солдат |
Главное Мир

Российская АМС может упасть на Луну

Российская АМС может упасть на Луну

Специалист из российской космической отрасли допустил возможное падение российской автоматической межпланетной станции (АМС) «Луна-25» на поверхность естественного спутника Земли.

Как объяснил неназванный собеседник в беседе с «Московским комсомольцем», тормозной импульс был задан станции для того, чтобы приблизить момент удачной посадки. Однако двигательная установка отработала импульс в полтора раза больше положенного. Если это действительно так, то станция «могла выйти на незамкнутую орбиту снижения», предположил он.

«Не хочется в это верить, но отсутствие связи с аппаратом может говорить только о втором», — ответил эксперт на уточняющий вопрос, могла ли станция пролететь мимо или упасть на Луну.

При этом он усомнился в том, что причиной нештатной ситуации на борту станции мог стать удар микрометеорита, поскольку ученые должны были рассчитать этот риск и подготовить к нему аппарат в первую очередь. «Может возникла проблема в системе связи или с управлением. Да и человеческий фактор никогда исключать нельзя. Сейчас идет «разбор полетов»», — заключил собеседник издания.

В субботу, 19 августа, госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что на борту «Луны-25» произошла нештатная ситуация — сбой не позволил выполнить переход на предпосадочную орбиту с заданными параметрами.

Теги:
Из этой рубрики
Теракт в Пакистане унес жизни 11 человек
Мир

Теракт в Пакистане унес жизни 11 человек

2023/08/20, 11:17
Российская АМС может упасть на Луну
Мир

Российская АМС может упасть на Луну

2023/08/20, 10:26
Папа Римский призвал к сокращению военных расходов в пользу увеличения гуманитарной помощи
Мир

Папа Римский призвал к сокращению военных расходов в пользу увеличения гуманитарной помощи

2023/08/20, 01:00
СМИ: Китай помогает вооружать Россию
Мир

СМИ: Китай помогает вооружать Россию

2023/08/20, 00:40
Польша готова ввести односторонний запрет на импорт украинского зерна
Мир

Польша готова ввести односторонний запрет на импорт украинского зерна

2023/08/20, 00:25
Новая волна протестов в Израиле
Мир

Новая волна протестов в Израиле

2023/08/19, 23:58
C испанского острова Тенерифе эвакуировали более 26 тысяч человек из-за пожара (видео)
Мир

C испанского острова Тенерифе эвакуировали более 26 тысяч человек из-за пожара (видео)

2023/08/19, 23:30
МИД Турции осудил действия миротворцев ООН в буферной зоне на Кипре
Мир

МИД Турции осудил действия миротворцев ООН в буферной зоне на Кипре

2023/08/19, 23:15
ВОЗ представила рекомендации по спасению от жары
Мир

ВОЗ представила рекомендации по спасению от жары

2023/08/19, 22:59