Российская АМС может упасть на Луну

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Специалист из российской космической отрасли допустил возможное падение российской автоматической межпланетной станции (АМС) «Луна-25» на поверхность естественного спутника Земли.

Как объяснил неназванный собеседник в беседе с «Московским комсомольцем», тормозной импульс был задан станции для того, чтобы приблизить момент удачной посадки. Однако двигательная установка отработала импульс в полтора раза больше положенного. Если это действительно так, то станция «могла выйти на незамкнутую орбиту снижения», предположил он.

«Не хочется в это верить, но отсутствие связи с аппаратом может говорить только о втором», — ответил эксперт на уточняющий вопрос, могла ли станция пролететь мимо или упасть на Луну.

При этом он усомнился в том, что причиной нештатной ситуации на борту станции мог стать удар микрометеорита, поскольку ученые должны были рассчитать этот риск и подготовить к нему аппарат в первую очередь. «Может возникла проблема в системе связи или с управлением. Да и человеческий фактор никогда исключать нельзя. Сейчас идет «разбор полетов»», — заключил собеседник издания.

В субботу, 19 августа, госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что на борту «Луны-25» произошла нештатная ситуация — сбой не позволил выполнить переход на предпосадочную орбиту с заданными параметрами.